Наука и технологии
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Стала известна дата выхода новых недорогих "умных" часов Amazfit
Это случится даже слишком скоро
Некоторое время назад в сети появились слухи о том, что Amazfit готовит свои первые смарт-весы. Так это или нет — узнаем уже совсем скоро. Все дело в том, что стала известна дата выхода новых недорогих "умных" часов компании — Amazfit GTS 2 и GTR 2 — и одновременно с ними, возможно, будет анонсировано и устройство для взвешивания.
Так, судя по всему, презентация, на которой будет показаны новинки, состоится уже 22 сентября. По крайней мере, именно это следует из опубликованного в сети постера, посвященного новым носимым гаджетам компании. Это же изображение демонстрирует и дату начала продаж устройств — 23 сентября 2020 года, то есть послезавтра.
Напомним, что ранее глава Huami заявлял, что при разработке новых смарт-часов, инженеры компании целились на достижение длительной автономной работы, стильного дизайна и создание качественных систем для мониторинга здоровья пользователей.