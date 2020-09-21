Стала известна дата выхода новых недорогих "умных" часов Amazfit

Некоторое время назад в сети появились слухи о том, что Amazfit готовит свои первые смарт-весы. Так это или нет — узнаем уже совсем скоро. Все дело в том, что стала известна дата выхода новых недорогих "умных" часов компании — Amazfit GTS 2 и GTR 2 — и одновременно с ними, возможно, будет анонсировано и устройство для взвешивания.