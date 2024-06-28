Стала известна дата выхода планшета Kvadra_T на отечественном процессоре

Завод Yadro, входящий в «ИКС Холдинг», анонсировал планы выпустить свой собственный планшет с процессором на базе архитектуры RISC-V к 2025 году. Об этом сообщил генеральный директор «Ядро клиентские системы» Дмитрий Черкасов на конференции «Российская электроника: в ожидании массового потребителя». По его словам, компания уже создала первый прототип такого процессора, который не зависит от технологий Intel и ARM, и планирует выпустить первый прототип планшета уже в следующем году.

Планшет Kvadra_T, который в настоящее время использует чип на основе лицензионной архитектуры ARM, был представлен компанией Yadro на выставке ЦИПР в мае 2023 года и уже доступен для розничных продаж. Устройство оснащено операционной системой kvadraOS, основанной на Android Open Source Project (AOSP) от Google, и доступно по цене около 40 тыс. рублей.

Архитектура RISC-V, разрабатываемая с 2010 года, отличается от ARM тем, что является открытой и бесплатной, что значительно увеличивает её популярность. За развитием RISC-V стоит некоммерческая организация RISC-V International, объединяющая более 1000 участников из 50 стран. Примером компании, занимающейся разработкой процессоров на базе RISC-V, является китайская T-Head, входящая в Alibaba Group.