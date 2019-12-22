Стала известна дата выпуска новейшего сверхзвукового самолета NASA

Разработкой экспериментального реактивного летательного аппарата занимается корпорация Lockheed Martin, которая специально для него спроектировала уникальную аэронавигационную конструкцию, позволяющую снизить нагрузки при сверхзвуковых скоростях.

По словам компании, во время полета на сверхзвуковых скоростях экспериментальный аппарат будет шуметь подобно закрывающейся двери автомобиля. Первые тестовые полеты будут проходить в 2021 году, а после НАСА запланировало еще несколько испытаний в Техасе. Так, тесты позволят определить новые правила для пассажирских сверхзвуковых полетов.