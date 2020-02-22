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Стала известна дата запуска российского спутника для наблюдения за климатом Арктики
Об этом заявил источник в ракетно-космической отрасли
Стала известна дата запуска российского спутника для наблюдения за климатом Арктики. Речь о первом спутнике “Арктика-М”, который будет запущен уже в декабря текущего года. Об этом стало известно благодаря источнику в ракетно-космической отрасли, который поделился информацией с изданием РИА новости.
Напомним, что еще весной прошлого года данные Института прикладной геофизики Росгидромета свидетельствовали о том, что запуск запланирован на третий-четвертый квартал текущего года. Сейчас же источник рассказал о точной дате старта.”Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и первым спутником "Арктика-М" планируется на 9 декабря”, - поделился информатор.
Отметим, что на данный момент представители Роскосмоса воздержались от комментариев по поводу утекшей информации.