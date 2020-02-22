Стала известна дата запуска российского спутника для наблюдения за климатом Арктики

Напомним, что еще весной прошлого года данные Института прикладной геофизики Росгидромета свидетельствовали о том, что запуск запланирован на третий-четвертый квартал текущего года. Сейчас же источник рассказал о точной дате старта.”Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и первым спутником "Арктика-М" планируется на 9 декабря”, - поделился информатор.

Отметим, что на данный момент представители Роскосмоса воздержались от комментариев по поводу утекшей информации.