Стала известна главная особенность российского ракетного комплекса «Гермес»

Информацией о новых возможностях ракеты поделился военный эксперт Илья Крамник. По его словам, «Гермес» примечателен своей универсальностью. Он был спроектирован таким образом, чтобы с небольшими изменениями мог быть использован с различных платформ: вертолётов, наземных установок и даже небольших судов.

То есть это оружие, которое можно использовать для укомплектования различной военной техники, что делает его необычайно гибким в применении.

Главным преимуществом нового комплекса стала значительно увеличенная дальность поражения целей — до 100 км. Это означает, что «Гермес» может эффективно поражать как одиночные, так и групповые цели на значительном расстоянии.

Ракета базовой модификации несёт боевую часть, заполненную осколочно-фугасной боеприпасной нагрузкой весом 28 кг.

https://lenta.ru/news/2023/05/22/hermes2/