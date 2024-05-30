Стала известна причина «краткосрочного» увольнения Сэма Альтмана из OpenAI

Тонер заявила, что увольнению Альтмана предшествовала череда внутренних неурядиц и скандалов из-за «откровенной лжи, которая сделала невозможным доверие к генеральному директору». В частности, Альтман врал, что не имеет в разработке и продвижении GPT-4 коммерческого интереса, а только научный и технологический.

На самом деле он владеет Фондом стартапов OpenAI, о котором никогда не рассказывал совету директоров. Также Альтман уверял, что процессы разработки и этических ограничений формируют необходимый уровень безопасности компании. На деле это оказалось не так. По словам Тонер, после того, как она опубликовала внутреннее исследование безопасности процессов в компании, тут же нажила себе врага в лице Альтмана. Он попытался настроить против неё правление и «вытолкнуть» из совета директоров, причём Альтман всё время лгал.

После многих подобных эпизодов «токсичных отношений» с Альтманом Хелен Тонер, Адам Д'Анджело, Таша Макколи и Илья Суцкевер рассказали всё правлению, после чего и было принято решение о его увольнении. Что и произошло 17 ноября 2023 года.

Однако нашлись и сторонники Альтмана, заявившие, что уйдут в Microsoft, если все члены совета директоров на тот момент не уйдут в отставку. Поэтому меньше чем через неделю Альтмана вернули в OpenAI, совет директоров почти полностью обновили. Тогда многие, в том числе Тонер, потеряли работу в компании.