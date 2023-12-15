Стала известна самая популярная нейросеть в России

В этом году использование искусственного интеллекта (ИИ) в России значительно выросло. По данным Yota, аудитория сервисов по ИИ увеличилась в 3,5 раза, а мобильный трафик на них увеличился втрое, согласно исследованию, на основе big data за 2022–2023 года.

Самым популярным в России стал сервис «Шедеврум», запущенный «Яндексом» в апреле 2023 года. На втором месте — Kandinsky от «Сбера», оба предлагают возможность создавать визуальные образы по текстовому описанию. Тройку лидеров дополняет Mubert, способный генерировать музыку по запросу пользователя.

Больше всего ИИ используют люди в возрасте 36–45 лет, которые составляют 32% общей аудитории. За ними следуют категории 26–35 лет (31%) и 46–55 лет (18%). Заметный рост использования нейросетей отмечен среди молодёжи от 14 до 21 года, — в 2023 году их количество увеличилось в 11 раз. Мужчины более активно пользуются такими сервисами, составляя 59% аудитории. В среднем россияне тратят почти час в месяц на взаимодействие с ИИ-сервисами.