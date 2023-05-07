Стала известна средняя сумма на вкладах у россиян

Сообщается, что это самый высокий показатель с апреля 2021 года. Для сравнения, в 2022-м средний размер вкладов физических лиц колебался между 270 и 276 тыс рублей, но уже текущем году этот показатель вырос на 9,3%.

Самым значительным ростом отмечены вклады от 3 до 10 млн рублей — их общая сумма увеличилась на 6,3%. Вклады от 1,4 млн до 3 млн рублей и свыше 10 млн рублей выросли на 3,8% и 3,7% соответственно.

Тем временем, объем вкладов от 1 до 1,4 млн рублей увеличился на 2,8%, а сумма вкладов до 1 млн рублей сократилась на 5,5%.

На 1 апреля сумма вкладов физических лиц составила 36 893 млрд рублей (75,4% от общей суммы вкладов) и не изменилась с начала года.