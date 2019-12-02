Стала известна стоимость разработки нового российского авианосца

”На последних совещаниях промышленности и командования ВМФ России мы пришли к общему выводу, что оптимальное водоизмещение для нового российского авианосца — от 65 000 до 70 000 тонн”, — поделился источник агентства.

Сообщается, что цена корабля составляет порядка 300-400 млрд рублей, однако его стоимость не предусмотрена текущей Государственной программой вооружений. Напомним, что Минобороны несколько раз сообщало о необходимости разработки нового авианосца, но осуществить это представляется возможным лишь после проведения текущей Государственной программы вооружений 2018-2027.