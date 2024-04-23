Стала известна сумма, которую российские геймеры потратили на игры

Согласно данным Эммы Юсовой из школы онлайн-образования XYZ School, с января по март 2024 года россияне потратили около 49 миллиардов рублей на игры для ПК и консолей. Эти цифры основаны на опросе 1000 российских геймеров, включая только тех, кто играет более пяти часов в неделю. Всего в России играют примерно 25 миллионов человек.

Самые популярные игры среди российских геймеров включают Helldivers 2, Baldur’s Gate 3 и Warhammer 40 000: Rogue Trader. Увеличение спроса на игры в первом квартале 2024 года связано с активностью игроков во время январских праздников и дополнительным доходом в виде премий и других выплат. Кроме того, игры часто становятся подарками на 23 февраля и 8 марта.

За прошлый год российские геймеры потратили на игры и внутриигровые покупки 161 миллиард рублей. Большая часть этих расходов пришлась на официальные каналы продаж, однако значительная сумма была потрачена через посредников. Константин Сахнов из студии Vengeance Games оценивает расходы на видеоигры в первом квартале 2024 года в 60-65 миллиардов рублей, в то время как Борис Синицкий считает, что рынок составил 30-35 миллиардов рублей.