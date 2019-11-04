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Стала известна точная дата старта продаж новейших Apple AirPods Pro в России
Устройство поступит в продажу в ближайшее время
В конце октября Apple представила совершенно новые беспроводные наушники — AirPods Pro, которые в большинстве стран мира начали продаваться уже 30 октября, но на официальном российском сайте компании в этот момент висела лишь надпись “в ноябре”. И вот в сети появилась информация о том, когда же россияне смогут приобрести новинку.
Так, крупнейшие российские магазины техники, также являющиеся партнерами Apple, запустили процесс предзаказа на новейшие Apple AirPods Pro. Помимо этого они раскрыли и официальный старт продаж устройства на территории России — 12 ноября 2019 года. В число ритейлеров, в которых устройство уже можно приобрести, вошли такие компании как “М.Видео” и “Связной”.
Напомним, что официальная цена на новые AirPods на территории России составляет 20 999 рублей, в то время как в США их можно купить по цене в 250 долларов или 15 800 рублей.