Стала известна точная дата старта продаж новейших Apple AirPods Pro в России

В конце октября Apple представила совершенно новые беспроводные наушники — AirPods Pro, которые в большинстве стран мира начали продаваться уже 30 октября, но на официальном российском сайте компании в этот момент висела лишь надпись “в ноябре”. И вот в сети появилась информация о том, когда же россияне смогут приобрести новинку.