Стала известна выгода от использования российских аналогов ракет Илона Маска

Так, согласно последним подсчетам специалистов, при выведение на орбиту 1 кг груза при помощи “Арго”, а не “Союза-2”, потенциальные клиенты компании смогут сэкономить порядка 50% от суммы, которую могли бы затратить при использовании устаревших технологий. Также в в два раза дешевле окажется и стоимость отправки грузов на орбиту кораблями “Прогресс-МС”.

Напомним, что на сегодняшний день цена поездки одного космонавта на МКС силами российских “Союзов” составляет более 86 млн долларов. Что интересно, за последние 15 лет цена выросла более, чем в 4 раза — еще в 2005 году она составляла “всего лишь” 20 млн долларов. Также важно отметить, что на сегодняшний день Роскосмос является фактическим монополистом на запуск пилотируемых кораблей на орбиту.