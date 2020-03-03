Стала известно, когда состоится демонстрация нового российского бронеавтомобиля

Сообщается, что в разработке новой машины специалисты будут опираться на результаты реализации и испытаний броневика “Атлет”, представленного в прошлом году. Что касается демонстрации нового российского бронеавтомобиля, то она состоится в рамках форума “Армия-2020”, который пройдет в августе текущего года.

Также Красовицкий рассказал о некоторых подробностях новой машины. ”Она больше, наверное, будет ориентирована на экспорт. Ее официальное название — "Специальная бронированная машина ВПК-23136 с использованием элементов бронированной машины "Атлет". По сути, мы делаем новую бронированную машину двойного назначения”, — поделился он.