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Стало известно, почему крокодилы практически не изменились со времён динозавров
Оказалось, всё дело в старой-доброй эволюции
Современная наука имеет достаточно точное представление о том, как выглядели далёкие предки современных крокодилов, жившие ещё во времена динозавров. И, как оказалось, они не особо-то и сильно отличаются от своих нынешних потомков: у них также имелись вытянутые морды, мощные хвосты, чешуя и характерная походка. И вот, в результате свежего исследования, наконец-то стало известно, почему крокодилы практически не изменились за столь долгое время.
Учёные из Бристольского университета в Великобритании решили провести исследование, в рамках которого оценивались размеры и форма тела древних рептилий, сообщает Nature Communications Biology. Произведённый анализ по итогу показал, что крокодилы следуют модели эволюции, которая более известна как «прерывистое равновесие».
Её суть заключается в том, что животные очень быстро приходят к оптимальному для себя состоянию, после чего просто поддерживают его до тех пор, пока окружение не заставит их адаптироваться к новым условиям.
При этом команда, проводившая исследование, уже заявила о желании продолжить исследование. Теперь учёные намерены сконцентрироваться на изучении того, как климатические условия влияют на размеры тела крокодилов.