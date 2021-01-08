Стало известно, почему крокодилы практически не изменились со времён динозавров

Её суть заключается в том, что животные очень быстро приходят к оптимальному для себя состоянию, после чего просто поддерживают его до тех пор, пока окружение не заставит их адаптироваться к новым условиям.

При этом команда, проводившая исследование, уже заявила о желании продолжить исследование. Теперь учёные намерены сконцентрироваться на изучении того, как климатические условия влияют на размеры тела крокодилов.