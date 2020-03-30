Благодаря председателю общественной организации “Деловая Россия” Алексею Репику стали известны детали о пропусках, по которым жители Москвы смогут выходить из дома. Сообщается, что данный пропуск будет реализован в виде уникального QR-кода, в котором содержится информация о домашнем адресе, а также месте работы жителя.

”Тем, кому работать будет нужно не на “удаленке”, а, что называется, по факту, это право будет предоставлено ровно настолько, насколько это будет обусловлено экономической ситуацией. В QR-коде тех, кто будет работать на “удаленке”, не будет второй точки — места работы, но это не значит, что они не смогут сходить в аптеку или в продуктовый магазин”, — рассказал Репик.