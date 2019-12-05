Стали известны главные жертвы торговой войны между Китаем и США

Больше всего потерь от происходящего несет Qualcomm, выручка которой за последний год уменьшилась на 22%. Так, только за июль-сентябрь текущего года продажи компании упали до 3,6 млрд долларов, что крайне внушительная цифра, учитывая, что буквально в прошлом году выручка компании составляла около 4,65 млрд долларов. Вместе с растущей конкуренцией со стороны MediaTek, американский производитель явно ощущает себя не в своей тарелке в последние несколько месяцев.

Также аналитики рассказали, что от возникших взаимных претензий со стороны Китая и США страдает еще один производитель чипов — NVIDIA. По словам специалистов, в тот же период с июля по сентябрь продажи компании сократились на 9,5% и составили 2,7 млрд долларов.

Напомним, что взаимная вражда между двумя государствами обострилась в мае, когда Торговая палата США внесла китайскую Huawei в свой черный список, запретив компании как-либо сотрудничать с американскими компаниями.