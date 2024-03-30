Стали известны лучшие отечественные операционные системы

Аналитики изучили рынок отечественных операционных систем и выделили лучшие из них.

Эксперты оценивали различные ОС по нескольким важным критериям, таким как распространённость, функциональность, безопасность, адаптивность и системные требования. Каждой системе присваивали баллы за соответствие этим критериям.

На первом месте оказалась Astra Linux, построенная на базе Linux Debian, благодаря своему широкому охвату рынка и невысоким требованиям к системе. Второе место заняла «РЕД ОС» от компании «РЕД СОФТ», а на третьем месте оказалась «ОС Альт» от «НПО Базальт». В рейтинг также вошли «РОСА», «ОСнова», AlterOS, «Атлант» и «Стрелец».