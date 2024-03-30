Стали известны лучшие отечественные операционные системы

Опубликовано 30 марта 2024, 19:01
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Стали известны лучшие отечественные операционные системыАналитики оценили их по ряду основных требований
Эксперты оценили отечественные ОС по степени распространения, функциональности, уровню безопасности, адаптивности к различным типам устройств и требованиям пользователей
Аналитики изучили рынок отечественных операционных систем и выделили лучшие из них.
Эксперты оценивали различные ОС по нескольким важным критериям, таким как распространённость, функциональность, безопасность, адаптивность и системные требования. Каждой системе присваивали баллы за соответствие этим критериям.
На первом месте оказалась Astra Linux, построенная на базе Linux Debian, благодаря своему широкому охвату рынка и невысоким требованиям к системе. Второе место заняла «РЕД ОС» от компании «РЕД СОФТ», а на третьем месте оказалась «ОС Альт» от «НПО Базальт». В рейтинг также вошли «РОСА», «ОСнова», AlterOS, «Атлант» и «Стрелец».
Источник:gazeta.ru
Автор:Николай Шелофастов
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