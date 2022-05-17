Стали известны новые хакеры, атаковавшие российские госорганы

Как отмечается, хакеры общаются на китайском языке. О них известно с 2017 года, в 2019 году они впервые проявили себя атакой на российское предприятие авиационно-космического сектора, отправив фишинговое письмо с неизвестным вирусом.

Также от них пострадали предприятия и различные учреждения Монголии и Грузии. В Росси основной целью для них являются предприятия аэрокосмической и электроэнергетической отраслей. Главные интересы Space Pirates — кража конфиденциальной информации у организаций из разных стран мира, в том числе России, а также шпионаж.

«Группировка имеет азиатские корни: на своих ресурсах она использует китайский язык, а также различные инструменты, популярные среди азиатских хакеров», — рассказали в Positive Technologies.