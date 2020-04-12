Сейчас же стали известны результаты проверки Википедии на научность. Так, было установлено, что порядка 18,5% научных материалов, на которые полагается Википедия, не имели упоминаний в других исследованиях. В то время как 40% были обнаружены в других материалах, однако без свидетельств или опровержений выводов, сделанных в них.

Тогда как 27,4% источников, которые указывает Википедия, являются однозначно достоверными, поскольку выводы, сделанные ими не вызывают у ученых сомнений, а также подкреплены соответствующими исследованиями. Однако авторы отмечают, что результаты данного анализа могут отличаться от действительности, что, в свою очередь, обусловлено техническими недостатками. Кроме того, те статьи, которые имеют опровержения не всегда являются ложными.