Стали известны российские города с самым быстрым интернетом

Краснодар стал лидером по скорости интернет-соединения в России. В среднем, здесь интернет достигает 240,5 Мбит/с. Этот рост может быть связан с возросшим спросом на удалённую работу, который увеличился на 160% в 2023 году и ожидается дальнейший рост.

На втором месте по скорости интернета идёт Ростов-на-Дону с 179 Мбит/с. Третье место занимает Санкт-Петербург со скоростью 177,8 Мбит/с. Саратов и Москва также входят в топ-5, с 170,7 и 168,5 Мбит/с соответственно.

Это свидетельствует о росте скорости интернет-соединения во всех городах по сравнению с предыдущим годом, что подтверждает растущий спрос на высокоскоростной интернет и усилия интернет-провайдеров по улучшению своих услуг.