Стали известны самые популярные сферы онлайн-обучения у россиян

В этом году общий оборот рынка онлайн-школ вырос более чем на ₽50 млрд по сравнению с предыдущим годом. Особенно востребованными стали курсы по эзотерике, которые вошли в пятёрку самых популярных направлений в России. Эти данные поступили из исследования, проведённого платформой GetCourse и банком Точка.

Общий оборот онлайн-школ на платформе GetCourse достигает ₽125 млрд за 10 месяцев, что на ₽30 млрд больше, чем в 2022 году. Согласно исследованию, среднемесячные обороты компаний в сфере образования выросли на 29%.

Наибольший оборот среди курсов зафиксирован в категории «Профессия», превысив ₽2,5 млрд в октябре. Сюда входит обучение для работы в найме или на фрилансе, среди которых популярны курсы по коучингу.

Второе место занимает направление «Здоровье» с общим оборотом свыше ₽1,3 млрд рублей. Это включает онлайн-школы по нутрициологии, лечебному массажу и другим методикам. После этого идут «Психология» и «Заработок» с выручкой более ₽1,3 млрд каждая, с курсами по детской психологии и предпринимательству соответственно.