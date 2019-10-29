Стали известны самые популярные в России производители аудиотехники

Как это ни странно, самым популярным брендом в категории наушников и гарнитур оказалась американская Apple со своим хитом продаж в лице Apple AirPods. Учитывая, что компания буквально вчера представила новое поколение данного устройства — AirPods Pro — вполне вероятно, что позиции купертиновской компании еще сильнее укрепятся в рамках рейтинга “Яндекс.Маркета”. На втором месте расположилась Xiaomi с такими моделями наушников как Xiaomi Redmi AirDots и Xiaomi AirDots Pro. На третьем месте восседает JBL — данный производитель является безоговорочным лидером в сегменте портативных колонок. Все пять мест рейтинга, основанного на данном сегменте, ушли продуктам этой компании, принадлежащей Harman Kardon. Четвертое и пятое место ушли Sony и Sennheiser соответственно.

К слову, в рамках исследованиях были использованы данные “Яндекс.Маркета”, касающиеся переходов пользователей сервиса в интернет-магазины, представленные на площадке, с 1 января по 24 октября 2019 года.