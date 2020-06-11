Стали известны сроки испытаний российского вертолета Ка-52М "Аллигатор" с новейшим вооружением

Так, в официальных документах говорится о том, что что доработка серийных вертолетов в модернизированный облик должна завершиться уже к концу 2020 года. После этого их ожидают предварительные летные и государственные совместные испытания.

В том же проекте контракта отдельно отмечается тот факт, что “полностью программа испытаний опытных Ка-52М должна быть завершена в конце сентября 2022 года”. Таким образом, именно в эти сроки ожидается, что модернизированные российские вертолеты пройдут испытание с новейшим вооружением.

Напомним, что еще в июле 2019 года глава "Вертолетов России" Андрей Богинский рассказал о том, что начались опытно-конструкторских работ модернизации вертолетов Ка-52 "Аллигатор" — планировалось, что после данного обновления вертолеты получат новое вооружение, а также получат возможность распознавать цели на большей дальности.