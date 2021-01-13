Стали известны сроки передачи ВМС США оружия, «хоронящего российские надежды»

Речь идёт о Naval Strike Missile (NSM), которому в феврале 2019 года дали столь грозное прозвище, сообщает The Drive. Оснастят же контейнерной установкой один из десантных транспортов-доков типа San Antonio. Подобный шаг был предпринят с целью оценки военными из США «целесообразности использования подобного оружия на своих кораблях».

Стоит отметить, что в том же 2019 году, в ответ на именование NSM оружием, «хоронящим российские надежды по поддержке морских коммуникаций», военный эксперт из России Алексей Леонков заверил, что на деле данная ракета не способна помешать российским маршрутам на Балтике.