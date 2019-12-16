Наука и технологии
Сегодня 06:49
Стали известны сроки полного перевооружения российских ракетных войск
Случится это в течение ближайших пяти лет
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев рассказал о том, что Минобороны намерено провести полное перевооружение его войск на новейшее вооружение уже в самое ближайшее время — современные ракетные комплексы должны будут быть поставлены в ракетные войска уже к 2024 году.
По словам Каракаева, примерно к этой дате РВСН пройдут тот рубеж, за которым на балансе ракетных войск не останется ни единого экземпляра какой-либо устаревшей военной техники в лице систем ракетного вооружения советского производства. Подконтрольные ему войска полностью перейдут на комплексы “Ярс”, “Авангард” и “Сармат”.
Помимо этого военачальник уточнил, что в комплексе “Сармат” предусмотрена возможность установки довольно большого количества различных блоков, в том числе и гиперзвуковых — оружия новейшего поколения.