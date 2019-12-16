Стали известны сроки полного перевооружения российских ракетных войск

По словам Каракаева, примерно к этой дате РВСН пройдут тот рубеж, за которым на балансе ракетных войск не останется ни единого экземпляра какой-либо устаревшей военной техники в лице систем ракетного вооружения советского производства. Подконтрольные ему войска полностью перейдут на комплексы “Ярс”, “Авангард” и “Сармат”.

Помимо этого военачальник уточнил, что в комплексе “Сармат” предусмотрена возможность установки довольно большого количества различных блоков, в том числе и гиперзвуковых — оружия новейшего поколения.