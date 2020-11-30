Наука и технологии
Сегодня 10:02
Стали известны сроки выхода российской вакцины от коронавируса в гражданский оборот
Судя по всему, это случится еще до конца текущего года
Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии “Вектор” Ринат Максютов рассказал о том, как скоро стоит ожидать выхода российской вакцины от коронавируса “ЭпиВакКорона” в гражданский оборот.
На данный момент центр произвел уже 35 тыс доз вакцины, на подходе еще 15 тыс, что позволяет говорить об общем количестве произведенных до конца года 50 тыс вакцин, передает слова специалиста ТАСС. Из них всего лишь 5 тыс были использованы для пострегистрационных клинических исследований, так что оставшиеся 45 тыс будут вводиться в гражданский оборот уже в декабре текущего года.
Отметим, что ранее Максютов также заявил, что пандемия сохранится до 2021 года. Но, по словам эксперта, даже когда эпидемия закончится, вирус никуда не денется и все еще продолжит жить среди людей. Просто за счет достаточного коллективного иммунитета, последствия от существования COVID-19 будут значительно менее драматичными.