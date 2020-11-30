Стали известны сроки выхода российской вакцины от коронавируса в гражданский оборот

На данный момент центр произвел уже 35 тыс доз вакцины, на подходе еще 15 тыс, что позволяет говорить об общем количестве произведенных до конца года 50 тыс вакцин, передает слова специалиста ТАСС. Из них всего лишь 5 тыс были использованы для пострегистрационных клинических исследований, так что оставшиеся 45 тыс будут вводиться в гражданский оборот уже в декабре текущего года.

Отметим, что ранее Максютов также заявил, что пандемия сохранится до 2021 года. Но, по словам эксперта, даже когда эпидемия закончится, вирус никуда не денется и все еще продолжит жить среди людей. Просто за счет достаточного коллективного иммунитета, последствия от существования COVID-19 будут значительно менее драматичными.