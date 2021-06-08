Стали известны сроки выхода шлема дополненной реальности от Apple

Что интересно, ранее он уже заявлял о появлении этого же устройства «в течение 2021-го», но в итоге в марте «перенёс» свой прогноз на середину 2022-го. Сейчас же он решил внести больше ясности, сузив временной промежуток до второго квартала следующего года, пишет MacRumors.

Напомним, что первому AR-шлему Apple приписывают высокую цену и принадлежность к сегменту high-end устройств. К таковым, например, относятся беспроводные AirPods Max, которые стоят в 1,5-2 раза дороже аналогов от конкурентов.