Стали известны сроки выхода шлема дополненной реальности от Apple

Наука и технологии
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Стали известны сроки выхода шлема дополненной реальности от AppleСпойлер: ждать осталось менее года
Не успела пройти свежая презентация в рамках WWDC 2021, как начались новые спекуляции вокруг грядущих анонсов Apple. Так, например, популярный аналитик Минг-Чи Куо заявил, что компания готовит релиз своего первого AR-шлема на второй квартал 2022 года.
Что интересно, ранее он уже заявлял о появлении этого же устройства «в течение 2021-го», но в итоге в марте «перенёс» свой прогноз на середину 2022-го. Сейчас же он решил внести больше ясности, сузив временной промежуток до второго квартала следующего года, пишет MacRumors.
Напомним, что первому AR-шлему Apple приписывают высокую цену и принадлежность к сегменту high-end устройств. К таковым, например, относятся беспроводные AirPods Max, которые стоят в 1,5-2 раза дороже аналогов от конкурентов.