Стали известны сроки высадки российских космонавтов на Луне

Стали известны сроки высадки российских космонавтов на ЛунеЖдать осталось недолго
Российские космонавты впервые ступят на лунную поверхность до 2041 года. Это амбициозное заявление было сделано Владимиром Соловьевым, генеральным конструктором РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам.
По словам Соловьева, подготовка к созданию лунной базы запланирована на период с 2031 по 2040 годы. Этот этап будет включать в себя начало пилотируемых экспедиций и первую высадку на спутник Земли. Это станет важным шагом в освоении космоса для России.
Строительство самой лунной базы предполагается в период с 2041 по 2051 год. Это значительное событие подчеркивает стремление России к освоению космического пространства и развитию своей космической программы.
Ранее в этом году российский космический корабль "Союз МС-24" успешно состыковался с Международной космической станцией, что стало еще одним значимым достижением в истории российской космонавтики.