Стали известны сроки высадки российских космонавтов на Луне

По словам Соловьева, подготовка к созданию лунной базы запланирована на период с 2031 по 2040 годы. Этот этап будет включать в себя начало пилотируемых экспедиций и первую высадку на спутник Земли. Это станет важным шагом в освоении космоса для России.

Строительство самой лунной базы предполагается в период с 2041 по 2051 год. Это значительное событие подчеркивает стремление России к освоению космического пространства и развитию своей космической программы.

Ранее в этом году российский космический корабль "Союз МС-24" успешно состыковался с Международной космической станцией, что стало еще одним значимым достижением в истории российской космонавтики.