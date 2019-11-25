Стали известны сроки запуска российской экологически чистой ракеты в космос

Так, если верить словам Блошенко, старт подобного носителя может быть запланирован уже на 2025 год. Что же касательно стадии, на которой находится данная разработка, то прямо сейчас российские специалисты соорудили компоновку носителя и разработали версии предназначенных для нее стартовых комплексов.

”При выделении необходимых денег создать летный вариант ракеты на метане можно будет к концу 2024 года, а первый старт выполнить в 2025 году. Теперь нужно делать полноценный эскизный проект. Его мы планируем закончить к концу следующего года”, — заявил Блошенко.