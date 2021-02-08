Стали известны заработки Google, Apple и прочих ИТ-гигантов за 2020 год

Прошедший 2020 год был очень непростым для многих, в первую очередь из пандемии COVID-19. Но, как оказалось, были и те, для кого год эпидемии оказался не таким уж и трудным. В число таких вот счастливчиков попали и мировые ИТ-гиганты, чьи заработки за 2020 года наконец-то стали известны широкой общественности.