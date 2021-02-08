Стали известны заработки Google, Apple и прочих ИТ-гигантов за 2020 год
Facebook, Google, Amazon, Apple и Microsoft показали очень бурный рост, пишет WSJ. В общей сложности ИТ-гиганты увеличили уровень своего дохода на 20%. Теперь он составляет 1,1 трлн долларов. Общая же прибыль технологических корпораций показала ещё более быстрый рост и составила 24% за 2020 год. Также выросла и общая капитализация компаний — теперь она составляет около 8 трлн долларов.
The Wall Street Journal
Если брать достижения отдельных компаний, то той же Apple удалось увеличить спрос на ноутбуки, планшеты и прочие устройства для удаленной работы. Microsoft продемонстрировал рост популярности ноутбуков Surface и игровых приставок Xbox. Но самым востребованным продуктом компании оказались облачные сервисы, а также инструменты для совместной работы и текстовых чатов.