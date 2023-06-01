Стало известно «банкротстве» одного из самых известных в мире торрентов

Как сообщила команда, некоторые участники «выбыли» из рабочего процесса в силу заболевания коронавирусом, из-за чего несколько человек страдают от осложнений до сих пор, а некоторые умерли. «Некоторые воюют в Европе — на обеих сторонах». Очень дорого обходятся услуги дата-центров из-за подорожания электроэнергии в Европе. В целом содержание торрента стало физически затруднительным и нерентабельным.

Об этом создатели написали на главной странице сервиса. «Привет, ребята. Мы хотели бы сообщить вам, что решили закрыть наш сайт. Последние два года были для нас очень тяжёлыми — некоторые люди из нашей команды умерли из‑за ковидных осложнений, другие до сих пор страдают от побочных эффектов и вообще не могут работать. Некоторые воюют в Европе — на обеих сторонах. Также сильно по нам ударил рост цен на электроэнергию в дата‑центрах в Европе. Инфляция делает наши ежедневные расходы невозможными. Поэтому мы больше не можем управлять этим сайтом без огромных расходов, которые не в состоянии покрывать из своего кармана. После голосования мы единогласно решили, что больше не можем этого делать. Мы сожалеем:( Пока», — попрощалась с пользователями команда RARBG.