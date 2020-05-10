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Стало известно, чем россияне занимаются ночью в интернете на самоизоляции
"Сидят" в социальных сетях и не только
Издание “Известия”, ссылаясь на данные операторов сотовой связи, опубликовало материал, благодаря которому стало известно, чем россияне занимаются ночью в интернете на самоизоляции. Выяснилось, что ночной интернет-трафик в стране увеличился до 40% в текущем месяце, что обусловлено режимом самоизоляции.
Так, согласно опубликованным данным, предоставленным МТС, больше всего россияне ночью проводят время в социальных сетях, а также в мессенджерах. Сообщается, что на данных ресурсах рост интернет-потребления среди россиян вырос в два раза. В то же время эксплуатация онлайн-кинотеатров, а также видеосервисов в ночное время увеличилась на 55%. Востребованность также выросла в онлайн-магазинах, а именно на 35%. На 27%, в свою очередь, вырос трафик у рабочих ресурсов.
Что касается платформ с материалами для взрослых, их популярность осталась, практически, на прежнем уровне.