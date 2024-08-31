Стало известно, что до задержания Дуров сотрудничал с французскими спецслужбами

Якобы это сотрудничество было организовано ещё до нынешнего задержания Дурова в Париже. По информации Libération, Дуров открыл в Telegram канал специально для связи с DGSI, в том числе горячую линию: всё это происходило в рамках сотрудничества Telegram со спецслужбами Франции для противодействия терроризму. Со спецагентами Дуров встречался в Дубае, и якобы всё это подтвердил на допросе.

Как сообщается, при задержании в Париже Дуров тут же предоставил французским силовикам свой смартфон и все коды доступа, высказав готовность к всестороннему сотрудничеству.