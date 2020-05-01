Стало известно, что голодание повышает риск заболевания коронавирусом

Так, по словам специалиста, в период эпидемии COVID-19 крайне не рекомендуется ограничивать себя в питании за счет диет, основой которых является какое-либо голодание или исключение основных питательных веществ. Подобные эксперименты с пищей могут привести к тому, что будет нарушена работа иммунной системы и человек будет более склонен “подцепить” различные инфекционные заболевания, в том числе и коронавирус.

Также эксперт рассказала, что в период самоизоляции снижается физическая активность, что приводит к необходимости снизить суточную калорийность рациона. По словам Бурляевой, в таких условиях необходимо придерживаться режима питания, включающего три основных приема пищи и 1-2 перекуса, при этом ужин должен быть за 3-4 часа до сна.