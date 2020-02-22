Наука и технологии
Сегодня 13:22
Стало известно, что космический корабль Boeing изготавливают из российской детали
Речь о Starliner
Буквально сегодня стало известно, что космический корабль Boeing изготавливают из российской детали. Речь о корабле Starliner, для производства которого компания закупает российский преобразователь питания.
Об этом сообщили сами представители крупнейшей американской корпорации, опубликовав соответствующее заявление на своей официальной странице в социальной сети Twitter. ”Starliner использует блок преобразования питания, поставляемый ЗАО "Орбита" в Воронеже. Он позволяет Starliner получать электропитание с МКС, когда он пристыкован к ней”, - сообщается в публикации представителей Boeing.
Более того, в Boeing отметили, что данная деталь эксплуатируется на МКС порядка 20 лет. Так, для применения в фирменном космическом корабле Starliner вес российского преобразователя был уменьшен, тогда как выбрали его основываясь на стабильной надежности.