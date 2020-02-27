Если резюмировать, благодаря работе журналистов стало известно, что в России практически невозможно провериться на заражение коронавирусом. Так, платные медицинские клиники отказались брать анализы на коронавирус, порекомендовав с данным вопросом обратиться в государственную поликлинику по месту жительства. В свою очередь столичные госучреждения заявили, что проверка на наличие COVID-19 (в Москве) проводится лишь в Инфекционной клинической больнице № 1 ДЗМ. Что делать жителям регионов, инфекционные клиники которых не способны провести необходимые анализы — неизвестно.

Напомним, что коронавирус продолжает охватывать все большие территории. В связи с продолжением эпидемии, множество технологических компаний заявили о финансовых потерях, а некоторые производители даже могут задержать выход новых устройств на фоне закрытия множества заводов по сборке смартфонов.