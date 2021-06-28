Стало известно, для кого вакцинация от коронавируса обязательна

Ответить на этот вопрос решил медицинский директор «СберЗдоровья» Владислав Мохамед Али. По его словам, 100% прививание необходимо людям с наличием хронических заболеваний и ремиссий — именно они наиболее подвержены поражению коронавирусной инфекцией, пишет Lenta.ru.

К ним специалист отнёс тех, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом. А также людей пожилого возраста.

Отметим, что накануне стало известно о разрешении колоть вакцину «Спутник V» беременным женщинам, данном Минздравом России. Глава министерства Михаила Мурашко тогда заявил, что решение это было принято в связи с положительными результатами клинических исследований и безопасностью вакцины.