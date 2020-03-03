Стало известно, к какому году исчезнут более половины пляжей на планете

По словам специалистов из Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии, случится это уже к 2100 году. При этом, что интересно, даже в том случае, если человечество резко сократит загрязнение ископаемым топливом, оно все равно не сможет избежать исчезновения более трети песчаных береговых линий планеты.

”Помимо туризма, песчаные пляжи часто выступают в качестве первой линии защиты от прибрежных штормов и наводнений, и без них последствия экстремальных погодных явлений, вероятно, будут выше”, — рассказал ведущий автор исследования Михалис Вусдукас.