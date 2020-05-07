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Стало известно, как антисептик может сделать человек более уязвимым перед коронавирусом
Хотя казалось бы, именно его и нужно использовать для защиты
Врач-дерматовенеролог поликлиники №4 управления делами президента Настасия Вережникова поделилась любопытными данными, благодаря которым стало известно, как антисептик может сделать человека более уязвимым перед коронавирусом.
Так, по словам эксперта, крайне частое мытье рук и использование различных антисептических гелей может привести к тому, что у человека будет нарушен естественный защитный барьер кожи. В свою очередь это может привести к дерматиту, увеличивающему риски попадания инфекции, в том числе и коронавирусной, в организм.
К слову, Вережникова также напомнила, что частое мытье рук и использование специальных антибактериальных средств нередко приводит к шелушению и мелким трещинкам, Это, по ее словам, и есть то самое проявление контактного дерматита.