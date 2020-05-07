Стало известно, как антисептик может сделать человек более уязвимым перед коронавирусом

Так, по словам эксперта, крайне частое мытье рук и использование различных антисептических гелей может привести к тому, что у человека будет нарушен естественный защитный барьер кожи. В свою очередь это может привести к дерматиту, увеличивающему риски попадания инфекции, в том числе и коронавирусной, в организм.

К слову, Вережникова также напомнила, что частое мытье рук и использование специальных антибактериальных средств нередко приводит к шелушению и мелким трещинкам, Это, по ее словам, и есть то самое проявление контактного дерматита.