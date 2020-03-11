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Стало известно, как будет выглядеть обновленный "Проводник" в Microsoft Windows

Пока что очень похоже на приложение OneDrive
Microsoft выпустила более свежую версию эмулятора Windows 10X, той самой операционной системы, которую компания намерена использовать в складных устройствах с двумя экранами. Благодаря данному обновлению стало известно, как будет выглядеть “Проводник” с измененным дизайном.

Что интересно, новый эмулятор имеет целый список различных улучшений и нововведений, но именно более современная версия “Проводника” привлекла максимальное внимание общественности. К сожалению, на данный момент он демонстрирует лишь файлы облачного хранилища OneDrive. Но учитывая, что первые устройства с двумя дисплеями должны появиться в продаже уже в этом году, можно ожидать появления новых подробностей как о Windows 10X, так и о новом “Проводнике” в самое ближайшее время.

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В целом, обновленный “Проводник” — это своеобразное веб-приложение с интерфейсом, который ранее мы уже могли наблюдать при работе с OneDrive, правда, в отличие от последнего, файловый менеджер получил более глубокую интеграцию с ОС. Есть также и поддержка синхронизации файлов между облаком и устройством.