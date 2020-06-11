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Стало известно, как будет выглядеть упаковка еще неанонсированного Mi Band 5

Чувствуется, что компания нащупала свой собственный стиль
На фоне скорого анонса нового фитнес-браслета Xiaomi — Xiaomi Mi Band 5 — в сети появляется все больше различной информации об устройстве. Так, буквально за несколько часов до презентации стало известно, как именно будет выглядеть упаковка еще неанонсированного Mi Band 5.

По всей видимости, в вопросе дизайна нового продукта, компания решила остаться примерно там же, где она находилась при разработке и запуске Mi Band 4. Об этом можно судить по тому, что и сам браслет, и его упаковка выглядят точно так же, как выглядели во времена прошлого поколения. Учитывая, что пользователи хвалят внешний вид Mi Band 4, компания сделала правильный выбор.

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Напомним, что судя по имеющимся данным, новенький Xiaomi Mi Band 5 получит огромное количество нововведений, в числе которых значатся увеличенный цветной экран, магнитное зарядное устройство, поддержка NFC, а также возможность удаленного управления камерой смартфона. Анонс браслета состоится уже сегодня, 11 июня.

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