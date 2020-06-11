Стало известно, как будет выглядеть упаковка еще неанонсированного Mi Band 5

По всей видимости, в вопросе дизайна нового продукта, компания решила остаться примерно там же, где она находилась при разработке и запуске Mi Band 4. Об этом можно судить по тому, что и сам браслет, и его упаковка выглядят точно так же, как выглядели во времена прошлого поколения. Учитывая, что пользователи хвалят внешний вид Mi Band 4, компания сделала правильный выбор.