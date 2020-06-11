Наука и технологии
Сегодня 09:20
Стало известно, как будет выглядеть упаковка еще неанонсированного Mi Band 5
Чувствуется, что компания нащупала свой собственный стиль
На фоне скорого анонса нового фитнес-браслета Xiaomi — Xiaomi Mi Band 5 — в сети появляется все больше различной информации об устройстве. Так, буквально за несколько часов до презентации стало известно, как именно будет выглядеть упаковка еще неанонсированного Mi Band 5.
По всей видимости, в вопросе дизайна нового продукта, компания решила остаться примерно там же, где она находилась при разработке и запуске Mi Band 4. Об этом можно судить по тому, что и сам браслет, и его упаковка выглядят точно так же, как выглядели во времена прошлого поколения. Учитывая, что пользователи хвалят внешний вид Mi Band 4, компания сделала правильный выбор.
Напомним, что судя по имеющимся данным, новенький Xiaomi Mi Band 5 получит огромное количество нововведений, в числе которых значатся увеличенный цветной экран, магнитное зарядное устройство, поддержка NFC, а также возможность удаленного управления камерой смартфона. Анонс браслета состоится уже сегодня, 11 июня.