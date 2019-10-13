Стало известно, как быстро роботы истребят людей в случае войны

Так, Лаура Нолан работавшая на должности разработчика программного обеспечения уверена, что в случае начала такой бойни, искусственный интеллект будет в состоянии уничтожить целые города буквально за считанные секунды. По словам программиста, в данном случае речь идет о таких системах, которые способны принимать решение без человеческого вмешательства.

”Представьте ситуацию, когда на одной территории находится бесчисленное множество таких роботов. И вот они начнут реагировать на поведение других таких машин, создавая очень серьезный конфликт. Это как «военная вспышка»”, — рассказала бывший разработчик Google.