Стало известно, как часто крупные компании внедряют ИИ в работу

39% крупных российских компаний уже внедрили искусственный интеллект, а 90% активно используют отечественные цифровые технологии в бизнесе, по данным телеграм-канала «МашТех». При этом только 4% опрошенных не планируют внедрять такие решения в ближайшем будущем.

Исследование Ассоциации менеджеров показало, что из крупных компаний с выручкой от 1 миллиарда рублей, 56% внедрили системы автоматизации бизнес-процессов, 44% — цифровые экосистемы. 39% компаний используют ИИ, 22% — цифровые двойники продуктов и инфраструктуры. Также по 6% приходится на технологии для сбора и обработки данных, робототехнику и сенсорику.

Среди проблем, связанных с переходом на отечественные технологии, 55% опрошенных не столкнулись с трудностями, но 40% сообщили о сложностях. Основные жалобы касаются высокой стоимости национального ПО и его несовместимости с уже имеющимся оборудованием. Наиболее остро дефицит ощущается в промышленности, информационных технологиях и производстве потребительских товаров. 55% топ-менеджеров уверены, что дефицит российских ПО исчезнет через 3 года, 10% полагают, что это произойдёт быстрее, а 25% не готовы делать прогнозы. 10% считают, что проблема останется.