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Стало известно, как именно подготавливают российский истребитель Су-57 перед поступлением в войска
Например, самолет поднимался в воздух несколько тысяч раз
Исполнительный директор государственной корпорации Ростех Олег Евтушенко рассказал о том, как именно специалисты подготавливают российский истребитель пятого поколения Су-57 перед поступлением в войска.
Так, по словам представителя корпорации, перед поступлением на баланс вооруженных сил, Су-57 проходит огромное количество различных жестких испытаний, в том числе и летных. Для этих целей, к слову, российский истребитель поднимался в небо уже несколько тысяч раз.
”Самолет будет поставлен в соответствии с контрактом, подробности раскрывать пока рано. Касательно прошлогоднего инцидента скажу, что при испытаниях новой техники всегда есть риски. Это сложный, высокотехнологичный продукт”, — добавил Евтушенко, не забыв упомянуть и о том, что специалисты приняли во внимание данные, полученные после изучения прошлогоднего инцидента для того, чтобы сделать Су-57 еще лучше.