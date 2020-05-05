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Стало известно, как именно загар может помочь в борьбе с коронавирусом
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Совсем недавно ученые из Великобритании сумели выяснить, что одной из причин уязвимости человека перед коронавирусом стал дефицит витамина D, который, напомним, поступает в организм в том числе с солнечным ультрафиолетом. А благодаря руководителю ревматологической клиники во Владивостоке Александру Дубикову стало известно, как именно загар может помочь в борьбе с коронавирусом.
По словам эксперта, витамин D сам по себе не борется с коронавирусом. Вместо этого он как бы “настраивает” человеческий организм и иммунную систему, после чего она и пытается убить инфекцию. В случае, если у человека наблюдается дефицит витамина D, то иммунитет работает неправильно, что в свою очередь делает его более уязвимым к COVID-19.
”Лечение мегадозами витамина D в Нью-Йорке не показало никакой результативности. И можно предположить по какой причине. Важны не мегадозы, а оптимальный биологический исходный уровень содержания витамина D у конкретного человека”, — отметил Дубиков, комментируя провалившийся эксперимент американских врачей по использованию сверхдоз витамина D при лечении коронавируса.