Стало известно, как именно загар может помочь в борьбе с коронавирусом

По словам эксперта, витамин D сам по себе не борется с коронавирусом. Вместо этого он как бы “настраивает” человеческий организм и иммунную систему, после чего она и пытается убить инфекцию. В случае, если у человека наблюдается дефицит витамина D, то иммунитет работает неправильно, что в свою очередь делает его более уязвимым к COVID-19.

”Лечение мегадозами витамина D в Нью-Йорке не показало никакой результативности. И можно предположить по какой причине. Важны не мегадозы, а оптимальный биологический исходный уровень содержания витамина D у конкретного человека”, — отметил Дубиков, комментируя провалившийся эксперимент американских врачей по использованию сверхдоз витамина D при лечении коронавируса.