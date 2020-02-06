Стало известно, как лечение от рака помогает лучше видеть в темноте

Речь идет о фотодинамической терапии, в рамках которой врачи используют свет для уничтожения злокачественных клеток. И что самое интересное, множество пациентов, прошедших через данную процедуру, начинали заявлять о том, что они столкнулись с очень интересными изменениями в своем организме: они начали лучше видеть в темноте.

В итоге ученые наконец-то выяснили, с чем связаны подобные необычные изменения. Как оказалось, родопсин, светочувствительный белок сетчатки в наших глазах, способен отлично взаимодействовать с другим светочувствительным соединением под названием хлорин Е6, который является крайне важным компонентом при раковой терапии данного типа. В итоге, разрушая раковые клетки, синглетный кислород, образованный в сетчатке глаза из-за взаимодействия с хлорином Е6, также способен заниматься стимуляцией увеличения ночного видения.