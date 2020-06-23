Стало известно, как небоскребы сохраняют равновесие и не падают

Соответствующая заметка появилась на сайте издания “Популярная Механика”, где в числе прочего говорится о том, что та же Шанхайская башня подвержена заметным колебаниямм, но при этом они практически не чувствуются благодаря особой демпферной системе.

Именно применение новейшей технологии, способной поглощать различные колебания, современные здания способны быть безразличными к совершенно неблагоприятным погодным условиям. Если бы не демпфер, то колебания на последних этажах гигантского здания были бы столь значительными, что находящиеся там люди страдали бы от укачивания.

К слову, при строительстве башни в Шанхае инженеры также использовали и супердемпфер, который по итогу стал самым тяжелым грузом из когда-либо применявшихся в строительстве, связанный при этом с мощным электрическим магнитом.