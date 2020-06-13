Стало известно, как сделать фастфуд безвредным

Так, по словам эксперта, традиционное блюдо практически любой фастфуд-сети — бургеры — можно сделать куда более безвредным, если приготовить его дома из хорошего мяса, цельнозернового хлеба и большого количества зелени. То же самое можно проделать и с картошкой фри — вместо использования фритюра, картофель можно запечь в духовке картошкой без большого количества растительного масла. Придумала Соломатина и интересный способ “улучшения” мороженого — его, по словам диетолога, можно сделать в виде сорбета из замороженных ягод с йогуртом.

При этом она также отметила, что даже блюда из крупных сетей фастфудов вполне “имеют право на существование, но с рядом ограничений”. Так, если хочется наггетсов, то их можно есть, если убрать с них корочку. Что же до бургеров, то у них одну из булок можно заменить овощами или просто отложить в сторону.