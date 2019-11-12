Стало известно, как соцсети будут бороться с поддельными видео

При этом все еще не до конца ясно, а как именно соцсеть намеревается отслеживать поддельные видео, также называемые deepfake. Но при этом Twitter уже сейчас призвал к сотрудничеству разработчиков своеобразных “детекторов” видео подобного рода. Также в планы компании входит предупреждение пользователей о том, что контент является поддельным еще до того, как они поставят лайк или сделают репост поста.

Прямо сейчас абсолютно все пользователи сервиса могут оставить обратную связь о новой политике, пройдя своеобразный онлайн-опрос или воспользовавшись хэштегом TwitterPolicyFeedback.