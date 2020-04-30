Стало известно, какая часть пациентов болеет тяжелой формой коронавируса

По ее словам, количество таких случаев составляет около 5% от общего числа зараженных новым вирусом. При этом глава ведомства также отметила, что в рамках изоляции, длящейся на протяжении двух инкубационных периодов COVID-19, в стране значительно снизился темп прироста заболеваемости инфекцией.

Напомним, что чуть ранее стало известно, что пик заболеваемости коронавирусом может прийтись на середину мая, после чего болезнь плавно начнет спадать. Об этом заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в рамках телевизионной передачи “Док-Ток”.